Объем китайско-американской торговли в 2019 году сократился на 14,6% - таможня КНР

По итогам 2019 года объем китайско-американской торговли составил $541,22 млрд, сократившись в годовом исчислении на 14,6%, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР во вторник.
При этом китайский экспорт снизился за этот период на 12,5%, составив $418,5 млрд, в то время как импорт американской продукции уменьшился на 20,9% до $1227 млрд.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
Алиев: Азербайджан – это высшая лига, Армения – третья лига
Президент Азербайджана поздравил Милановича с избранием на пост главы Хорватии
Сбор зерновых в 2019г в Азербайджане превысил 3,5 млн тонн – глава Минсельхоза
Visa покупает финтех-компанию Plaid за $5,3 млрд
ЦБ Азербайджана в 2019г стерилизовал средства на сумму свыше $700 млн для предотвращения укрепления курса нацвалюты
Социальный пакет в 2019г охватил 4,2 млн человек – президент Азербайджана
Иностранные туристы в 2019г потратили в Азербайджане 4,3 млрд манатов - Алиев
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку прошла встреча азербайджанских и российских журналистов
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентные ставки по кредиту наличными
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе