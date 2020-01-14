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Дальнее зарубежье 14.01.2020 10:29

Объем китайско-американской торговли в 2019 году сократился на 14,6% - таможня КНР

По итогам 2019 года объем китайско-американской торговли составил $541,22 млрд, сократившись в годовом исчислении на 14,6%, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР во вторник.

При этом китайский экспорт снизился за этот период на 12,5%, составив $418,5 млрд, в то время как импорт американской продукции уменьшился на 20,9% до $1227 млрд.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, США, ТОРГОВЛЯ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]