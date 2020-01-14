Объем китайско-американской торговли в 2019 году сократился на 14,6% - таможня КНР

По итогам 2019 года объем китайско-американской торговли составил $541,22 млрд, сократившись в годовом исчислении на 14,6%, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР во вторник.

При этом китайский экспорт снизился за этот период на 12,5%, составив $418,5 млрд, в то время как импорт американской продукции уменьшился на 20,9% до $1227 млрд.