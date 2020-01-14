Манат подешевел к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 января сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 14 января ЦБА установил 1,8932 манат/1EUR (13 января - 1,8917 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 14 января сохранил 0,0278 манат/1RUB.

Б.Рустамбеков