Манат подешевел к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 14 января сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 14 января ЦБА установил 1,8932 манат/1EUR (13 января - 1,8917 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 14 января сохранил 0,0278 манат/1RUB.
Б.Рустамбеков
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