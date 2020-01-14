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Бизнес и законодательство 14.01.2020 09:54

Компании, использующие систему «зеленый коридор» в 2019г осуществили торговых операций на $8 млрд - Мехтиев

Компании, использующие систему «зеленый коридор» в 2019 году осуществили торговых операций на сумму $8 млрд, заявил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев.

«Участники внешнеторговых операций, использующие систему «зеленый коридор», в 2019 году осуществили торговых операций на сумму $8 млрд. В целом, в 2019 году этой системой воспользовались около 530 субъектов бизнеса», - сказал Мехтиев в понедельник, выступая на совещании с участием президента страны Ильхама Алиева по итогам 2019 года.

Глава ГТК отметил, что с началом применения системы «зеленый коридор», предприниматели экономят значительные финансовые средства. «С применением системы «зеленый коридор», предприниматели освобождаются от затрат на логистику и складское хранение», - сказал Мехтиев.

Как сообщалось ранее, ГТК с 1 февраля 2019 года внедрил систему короткой импортной декларации, что значительно сокращает время на досмотр и облегчает процедуру импорта. Кроме этого, с 1 февраля 2019 года ГТК начал использование «Электронной системы управления экспортом».

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГТК, КОРИДОР, ОПЕРАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]