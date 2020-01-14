Компании, использующие систему «зеленый коридор» в 2019г осуществили торговых операций на $8 млрд - Мехтиев

Компании, использующие систему «зеленый коридор» в 2019 году осуществили торговых операций на сумму $8 млрд, заявил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев.
«Участники внешнеторговых операций, использующие систему «зеленый коридор», в 2019 году осуществили торговых операций на сумму $8 млрд. В целом, в 2019 году этой системой воспользовались около 530 субъектов бизнеса», - сказал Мехтиев в понедельник, выступая на совещании с участием президента страны Ильхама Алиева по итогам 2019 года.
Глава ГТК отметил, что с началом применения системы «зеленый коридор», предприниматели экономят значительные финансовые средства. «С применением системы «зеленый коридор», предприниматели освобождаются от затрат на логистику и складское хранение», - сказал Мехтиев.
Как сообщалось ранее, ГТК с 1 февраля 2019 года внедрил систему короткой импортной декларации, что значительно сокращает время на досмотр и облегчает процедуру импорта. Кроме этого, с 1 февраля 2019 года ГТК начал использование «Электронной системы управления экспортом».
Б.Рустамбеков
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