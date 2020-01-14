Азербайджан планирует привлечь 7 компаний к строительству новых объектов в сфере ВИЭ - Алиев

Азербайджан намерен привлечь к реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) семь компаний, ранее участвовавших в соответствующем конкурсе Минэнерго, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«9 компаний участвовали в конкурсе (на строительство электростанций в сфере ВИЭ - ИФ). То есть они готовы вложить средства в ВИЭ. Из них были выбраны две, представившие наилучшие предложения. Однако это не означает, что остальные остались в стороне, мы их тоже приглашаем. Им следует пересмотреть свои предложения, сделать условия приемлемыми для нашей страны», - сказал Алиев в понедельник в ходе совещания по итогам 2019 года.

Алиев также поручил кабинету министров рассмотреть предложения компаний, участвовавших в конкурсе Минэнерго на строительство электростанций в сфере ВИЭ, провести с ними переговоры в индивидуальном порядке для реализации аналогичных проектов.

Глава государства отметил, что развитие ВИЭ является приоритетом для Азербайджана, обладающего современной энергетической инфраструктурой и богатыми ресурсами для развития ветряной и солнечной энергетики.

Алиев также подчеркнул, что исполнительные контракты, подписанные с ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ) по строительству ветряной и солнечной электростанций суммарной мощностью 440 МВт свидетельствуют о доверии к Азербайджану, поскольку предусматривают вложение инвестиций со стороны этих компаний.

«Это будут самые крупные в регионе солнечная и ветряная электростанции. Кроме того, завершены проектные работы по строительству станции мощностью 84 МВт (ветряная электростанция в Шурабаде – ИФ)», - отметил он.

Алиев также сообщил, что в 2019 году Азербайджан получил дополнительно 800 МВт генерирующих мощностей за счет сдачи в эксплуатации электростанции «Шимал-2» и реабилитации Азербайджанской ТЭС и других действующих станциях.

Как сообщалось, министерство энергетики подписало 9 января 2020 года в Баку исполнительные контракты с ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar. По условиям соглашений, ACWA Power в рамках пилотного проекта состроит в Азербайджане ветряную электростанцию мощностью 240 МВт, Masdar –солнечную электростанцию мощностью 200 МВт. За счет деятельности этих двух станций годовой объем производства электроэнергии прогнозируется на уровне 1,4 млрд кВт/час. Ожидаемый объем инвестиций в рамках данных проектов суммарно превысит $300 млн. Весь объем финансирования компании возьмут на себя. При этом, по данным ACWA Power, инвестиции в строительство ветряной электростанции составят $200 млн.

Производственный портфель Masdar в сфере ВИЭ оценивается в 4 тыс. МВт установленной мощности, объем вложенных инвестиций составляет $8,5 млрд.

В настоящее время доля производства электроэнергии в Азербайджане за счет традиционных источников энергии (природного газа) оставляет 91,9%, производство же электроэнергии за счет возобновляемых источников составляет 8,1%. С учетом же мощностей крупных гидроэлектростанций доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии на сегодня составляет 17%, что соответствует генерирующим мощностям в 1,276 тыс. МВт.

По оценкам Минэнерго потенциал генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет в целом 26 тыс. МВт.

Перед Минэнерго стоит задача увеличить к 2030 году долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30%. Производство 1 млрд кВт/час электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии позволит сэкономить 200 млн кубометров природного газа.

Н.Аббасова