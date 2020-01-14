Азербайджан планирует привлечь 7 компаний к строительству новых объектов в сфере ВИЭ - Алиев

Азербайджан намерен привлечь к реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) семь компаний, ранее участвовавших в соответствующем конкурсе Минэнерго, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«9 компаний участвовали в конкурсе (на строительство электростанций в сфере ВИЭ - ИФ). То есть они готовы вложить средства в ВИЭ. Из них были выбраны две, представившие наилучшие предложения. Однако это не означает, что остальные остались в стороне, мы их тоже приглашаем. Им следует пересмотреть свои предложения, сделать условия приемлемыми для нашей страны», - сказал Алиев в понедельник в ходе совещания по итогам 2019 года.
Алиев также поручил кабинету министров рассмотреть предложения компаний, участвовавших в конкурсе Минэнерго на строительство электростанций в сфере ВИЭ, провести с ними переговоры в индивидуальном порядке для реализации аналогичных проектов.
Глава государства отметил, что развитие ВИЭ является приоритетом для Азербайджана, обладающего современной энергетической инфраструктурой и богатыми ресурсами для развития ветряной и солнечной энергетики.
Алиев также подчеркнул, что исполнительные контракты, подписанные с ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ) по строительству ветряной и солнечной электростанций суммарной мощностью 440 МВт свидетельствуют о доверии к Азербайджану, поскольку предусматривают вложение инвестиций со стороны этих компаний.
«Это будут самые крупные в регионе солнечная и ветряная электростанции. Кроме того, завершены проектные работы по строительству станции мощностью 84 МВт (ветряная электростанция в Шурабаде – ИФ)», - отметил он.
Алиев также сообщил, что в 2019 году Азербайджан получил дополнительно 800 МВт генерирующих мощностей за счет сдачи в эксплуатации электростанции «Шимал-2» и реабилитации Азербайджанской ТЭС и других действующих станциях.
Как сообщалось, министерство энергетики подписало 9 января 2020 года в Баку исполнительные контракты с ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar. По условиям соглашений, ACWA Power в рамках пилотного проекта состроит в Азербайджане ветряную электростанцию мощностью 240 МВт, Masdar –солнечную электростанцию мощностью 200 МВт. За счет деятельности этих двух станций годовой объем производства электроэнергии прогнозируется на уровне 1,4 млрд кВт/час. Ожидаемый объем инвестиций в рамках данных проектов суммарно превысит $300 млн. Весь объем финансирования компании возьмут на себя. При этом, по данным ACWA Power, инвестиции в строительство ветряной электростанции составят $200 млн.
Производственный портфель Masdar в сфере ВИЭ оценивается в 4 тыс. МВт установленной мощности, объем вложенных инвестиций составляет $8,5 млрд.
В настоящее время доля производства электроэнергии в Азербайджане за счет традиционных источников энергии (природного газа) оставляет 91,9%, производство же электроэнергии за счет возобновляемых источников составляет 8,1%. С учетом же мощностей крупных гидроэлектростанций доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии на сегодня составляет 17%, что соответствует генерирующим мощностям в 1,276 тыс. МВт.
По оценкам Минэнерго потенциал генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет в целом 26 тыс. МВт.
Перед Минэнерго стоит задача увеличить к 2030 году долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30%. Производство 1 млрд кВт/час электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии позволит сэкономить 200 млн кубометров природного газа.
Н.Аббасова
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
Алиев: Азербайджан – это высшая лига, Армения – третья лига
Президент Азербайджана поздравил Милановича с избранием на пост главы Хорватии
Социальный пакет в 2019г охватил 4,2 млн человек – президент Азербайджана
Иностранные туристы в 2019г потратили в Азербайджане 4,3 млрд манатов - Алиев
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
Военный комитет НАТО будет заседать в Брюсселе на уровне начальников генштабов 14-15 января
Китай в декабре увеличил экспорт на 7,6%, импорт - на 16,3%
Российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma, утверждают американские СМИ
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку прошла встреча азербайджанских и российских журналистов
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентные ставки по кредиту наличными
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе