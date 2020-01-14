ГТК в 2019г предотвратил занижение цен при импорте в Азербайджан товаров на $900 млн

Государственный таможенный комитет (ГТК) в 2019 году предотвратил занижение цен на импорт в страну товаров на сумму $900 млн, заявил глава ведомства Сафар Мехтиев.

«В 2019 году за счет получения предварительных данных из стран, откуда осуществляется импорт товаров, наблюдается тенденция сокращения случаев занижения цен на импортируемые товары. Тем не менее, в прошлом году таможенные органы предотвратили попытки снижения цен на импортируемые товары на сумму $900 млн. За счет этого в госбюджет было перечислено 300 млн дополнительных средств (не указал валюту - ИФ)», - сказал Мехтиев в понедельник, выступая на совещании с участием президента страны Ильхама Алиева по итогам 2019 года.

Мехтиев также сообщил, что таможенные органы Азербайджана в 2019 году перевыполнили план по сбору налогов и пошлин в госбюджет на 19,1%. «При этом за отчетный год налогооблагаемая база не изменилась. В частности, различные льготы применяются на 50% импортируемых товаров. Кроме того, 35% импортируемых в страну товаров освобождены от уплаты НДС, 65% - от уплаты таможенных пошлин», - глава ведомства.

Б.Рустамбеков