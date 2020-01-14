Китай в декабре увеличил экспорт на 7,6%, импорт - на 16,3%

Объем китайского экспорта в декабре вырос после сокращения по итогам четырех месяцев подряд, темпы повышения импорта значительно ускорились.

Экспорт в долларовом выражении увеличился на 7,6% относительно декабря 2018 года - до $237,65 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт взлетел на 16,3% и достиг $190,85 млрд.

Эксперты в среднем прогнозировали подъем данных показателей соответственно на 3,2% и 9,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В ноябре китайский экспорт снизился на 1,3%, импорт увеличился на пересмотренные 0,8% (ранее сообщалось о росте на 0,3%).

Профицит баланса внешней торговли Китая в декабре поднялся до $46,79 млрд (максимум с июня) по сравнению с $37,62 млрд месяцем ранее. Консенсус-прогноз составлял $48 млрд.

По итогам 2019 года Китай увеличил экспорт на 0,5% - до $2,498 трлн, в то время как импорт снизился на 2,8% - до $2,077 трлн, сообщило ГТУ. В результате внешнеторговый профицит составил $421,5 млрд.

В прошлом году Европейский союз остался основным торговым партнером КНР, при этом США опустились на третью позицию, пропустив вперед страны юго-восточной Азии (ASEAN).