ЦБ Азербайджана в 2019г стерилизовал средства на сумму свыше $700 млн для предотвращения укрепления курса нацвалюты

Центральный банк Азербайджана в 2019 году осуществил операции по стерилизации на сумму свыше $700 млн с целью не допустить укрепления курса национальной валюты, заявил глава ЦБА Эльман Рустамов.
«В 2019 году для предотвращения укрепления курса манат, Центральный банк, министерство финансов и казначейство стерилизовали средства более чем на $700 млн. В результате удалось сохранить стабильный курс маната», - сказал Рустамов в понедельник на совещании с участием президента страны, посвященном итогам 2019 года.
По его словам, на стабильный курс маната также положительно повлияли профицит внешней торговли в размере $6 млрд, а также диверсификация источников валютных поступлений.
Глава ЦБА выразил мнение, что курс маната останется стабильным и в 2020 году. «Мы надеемся, что более высокая, чем заложена в госбюджете ($55 за баррель - ИФ), цена на нефть, и диверсификация валютных поступлений, позволит нам добиться более уравновешенного валютного рынка. Думаем, что стабильность маната будет сохранена и в 2020 году», - сказал Рустамов.
Курс маната по отношению к доллару США в течение 2019 года не менялся и составил 1,7 манат/$1.
А.Мамедов
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