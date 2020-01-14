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Финансы 14.01.2020 11:02

Visa покупает финтех-компанию Plaid за $5,3 млрд

Американская Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, договорилась о покупке финансово-технологической компании Plaid за $5,3 млрд.

Plaid, которая была оценена примерно в $2,65 млрд в конце 2018 года в рамках раунда привлечения финансирования, позволяет пользователям связывать банковские счета с финансово-технологическими платформами, в том числе Mint, Acorns, Venmo и Betterment.

"Мы крайне воодушевлены приобретением Plaid и тем, как оно позволит улучшить траекторию роста нашего бизнеса", - сказал главный исполнительный директор Visa Эл Келли.

Ожидается, что сделка будет закрыта в течение трех-шести месяцев, говорится в сообщении Visa.

Котировки акций Visa в ходе дополнительных торгов в понедельник выросли на 0,37%.

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Тэги: США, VISA, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]