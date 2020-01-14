Visa покупает финтех-компанию Plaid за $5,3 млрд

Американская Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, договорилась о покупке финансово-технологической компании Plaid за $5,3 млрд.
Plaid, которая была оценена примерно в $2,65 млрд в конце 2018 года в рамках раунда привлечения финансирования, позволяет пользователям связывать банковские счета с финансово-технологическими платформами, в том числе Mint, Acorns, Venmo и Betterment.
"Мы крайне воодушевлены приобретением Plaid и тем, как оно позволит улучшить траекторию роста нашего бизнеса", - сказал главный исполнительный директор Visa Эл Келли.
Ожидается, что сделка будет закрыта в течение трех-шести месяцев, говорится в сообщении Visa.
Котировки акций Visa в ходе дополнительных торгов в понедельник выросли на 0,37%.
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