Берлин, Лондон, Париж более не могут терпеть нарушения Ираном СВПД, запускают механизм урегулирования споров - Маас

ФРГ, Великобритания и Франция больше не могут закрывать глаза на нарушения Ираном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и инициируют в этой связи механизм урегулирования споров, заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы более не можем оставлять без ответа все возрастающие нарушения Ираном своих обязательств в ядерной сфере. Следовательно после интенсивных консультаций мы вместе с Францией и Великобританией, в рамках установленных договоренностей, запускаем механизм урегулирования споров", - цитируют Масса в пресс-службе МИД ФРГ.
"Наша цель ясна: мы хотим сохранить соглашение и достигнуть дипломатического решения в рамках этой сделки", - продолжил он.
При этом Маас призвал Иран действовать конструктивно в связи с запущенным процессом урегулирования споров.
Ранее во вторник стало известно, что Германия, Франция и Великобритания запустили механизм по урегулированию споров в рамках СВПД. Германия, Франция и Великобритания также вновь подтвердили приверженность соглашению с Ираном и поблагодарили Россию и Китай за вклад в общее дело по сохранению сделки. При этом они высказались против американской кампании максимального давления на Иран.
В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали СВПД, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД.
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