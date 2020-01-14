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Дальнее зарубежье 14.01.2020 18:16

Боррель: механизм урегулирования споров СВПД требует усилий всех сторон

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в качестве координатора Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет наблюдать за урегулированием спора с Ираном, инициированного "евротройкой" (Великобритания, Германия, Франция) в рамках соответствующего механизма СВПД.

Он сообщил в коммюнике, распространенном в Брюсселе, что получил во вторник письмо министров иностранных дел Великобритании, Германии и Франции, в котором говорится о запуске ими механизма урегулирования споров в связи с нарушением Ираном своих обязательств по ядерному соглашению.

"Целью механизма является решение вопросов, связанных с выполнением соглашения, в рамках совместной комиссии. В этой связи я отмечаю намерение министров иностранных дел "в честной надежде найти выход их тупика посредством конструктивного дипломатического диалога", - отметил Боррель.

Глава европейской дипломатии указал на то, что механизм разрешения споров "требует добросовестных интенсивных усилий всех сторон". "Как координатор я ожидаю, что все участники СВПД будут подходить к этому процессу в таком духе", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

По его словам, СВПД является значительным достижением многосторонней дипломатии после многолетних переговоров.

"В свете продолжающейся опасной эскалации на Ближнем Востоке сохранение СВПД в настоящее время является более важным, чем когда-либо", - считает Боррель.

Германия, Франция и Великобритания объявили во вторник, что запускают механизм по урегулированию споров в рамках СВПД.

Они отметили, что "в свете поведения Ирана (...) не остается другого выбора, как закрепить в протоколе мнение о том, что Иран не выполняет свои обязательство по ядерному соглашению".

В то же время Статья 36 соглашения с Ираном подразумевает возможность в рамках механизма по урегулированию споров обратиться в совместную комиссию, говорится в заявлении.

"Мы делаем это (запускаем механизм - ИФ) в твердой уверенности в том, что нужно сохранить ядерную сделку с Ираном, а также в честной надежде найти выход их тупика посредством конструктивного дипломатического диалога", - сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что Германия, Франция и Великобритания вновь подтверждают приверженность соглашению с Ираном и благодарят Россию и Китай за вклад в общее дело по сохранению сделки. При этом стороны высказались против американской кампании максимального давления на Иран.

Ранее в ЕС заявляли, что механизм по урегулированию разногласий включается, когда "все другие каналы консультаций по санкциям или ядерным позициям не дадут никакого результата" для урегулирования проблем. Механизм может быть включен по требованию любого участника СВПД. Для такого решения не требуется консенсуса.

Этот механизм ни разу не был задействован с 2015 года, когда был одобрен СВПД.

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Тэги: ЕС, ИРАН, СВПД


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