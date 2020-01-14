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Регион 14.01.2020 18:33

Зариф посоветовал странам Евротройки не поддаваться давлению США

Странам европейской тройки - участницам Совместного всеобъемлющего плана действий необходимо не поддаваться давлению со стороны США и выполнять взятые обязательства, заявил во вторник глава МИД Ирана Джавад Зариф, комментируя запуск механизма урегулирования споров в рамках СВПД.

"В течение 20 лет три европейские страны - члены СВПД, следуя политике Великобритании с целью привлечения благосклонности Соединенных Штатов, поддавались диктату со стороны Америки. Это не принесло и никогда не принесет каких-либо результатов. Европейская тройка может сохранить СВПД, но не путем достижения благосклонности со стороны "старшего товарища" и оказания давления на сторону, которая следует правилам. Она (Евротройка) должна набраться храбрости и выполнить собственные обязательства", - написал Зариф в своем твиттере.

Ранее во вторник Великобритания, Германия и Франция объявили о запуске механизма урегулирования споров в связи с нарушением Ираном своих обязательств по ядерному соглашению.

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Тэги: ИРАН, МИД, СВПД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]