Зариф посоветовал странам Евротройки не поддаваться давлению США

Странам европейской тройки - участницам Совместного всеобъемлющего плана действий необходимо не поддаваться давлению со стороны США и выполнять взятые обязательства, заявил во вторник глава МИД Ирана Джавад Зариф, комментируя запуск механизма урегулирования споров в рамках СВПД.
"В течение 20 лет три европейские страны - члены СВПД, следуя политике Великобритании с целью привлечения благосклонности Соединенных Штатов, поддавались диктату со стороны Америки. Это не принесло и никогда не принесет каких-либо результатов. Европейская тройка может сохранить СВПД, но не путем достижения благосклонности со стороны "старшего товарища" и оказания давления на сторону, которая следует правилам. Она (Евротройка) должна набраться храбрости и выполнить собственные обязательства", - написал Зариф в своем твиттере.
Ранее во вторник Великобритания, Германия и Франция объявили о запуске механизма урегулирования споров в связи с нарушением Ираном своих обязательств по ядерному соглашению.
Гражданин Грузии с гранатой пытался прорваться на территорию Азербайджана, взяв в заложники пограничника
Заявления Армении о превосходстве над Азербайджаном в воздухе беспочвенны - эксперт
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
Президент Алиев вручил Хошбахту Юсифзаде орден «Гейдар Алиев»
Нефть дорожает после падения в предыдущие пять сессий, Brent на уровне $64,58 за баррель
Туристам в Турции придется долго ждать заселения в отели
Президент Алиев поручил в 2020г обеспечить квартирами 1,5 тыс. семей шехидов и инвалидов Карабаха
Социальный пакет в 2019г охватил 4,2 млн человек – президент Азербайджана
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку прошла встреча азербайджанских и российских журналистов
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентные ставки по кредиту наличными
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе