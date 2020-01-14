Джонсон отказал Шотландии в новом референдуме о независимости

Лондон отказывает Шотландии в праве на второй референдум о возможном отделении региона от Великобритании, сообщил во вторник британский премьер Борис Джонсон в своем письме первому министру Шотландии Николе Стерджен.
"Очередной референдум о независимости будет способствовать продолжению политической стагнации, в которой находится Шотландия на протяжении последних десяти лет", - отметил Джонсон.
"Вы и ваш предшественник лично давали обещание, что референдум о независимости 2014 года был "единственный в этом поколении". Народ Шотландии решительно проголосовал за то, чтобы вместе сохранить Соединенное Королевство", - говорится в заявлении Джонсона.
В декабре прошлого года Стерджен направила в Лондон письмо с требованием к британскому парламенту рассмотреть вопрос о проведении второго референдума о независимости Шотландии.
Она назвала мандат о независимости "неоспоримым" ввиду того, что согласно итогам декабрьских британских выборов, ее партия - Шотландская национальная партия - получила 48 мест из 59, на которые в палате общин британского парламента имеет право Шотландия.
Стерджен также подчеркивала, что в случае, если премьер Британии Борис Джонсон откажет выполнить просьбу Шотландии, то она рассмотрит все варианты решения вопроса.
"Премьер-министр должен объяснить, почему он считает, что Великобритания не является добровольным союзом равных наций. Он должен объяснить, почему он не верит, что народ Шотландии имеет право на самоуправление", - заявляла Стерджен.
Первый референдум по вопросу о независимости Шотландии прошёл 18 сентября 2014 года.
Гражданин Грузии с гранатой пытался прорваться на территорию Азербайджана, взяв в заложники пограничника
Заявления Армении о превосходстве над Азербайджаном в воздухе беспочвенны - эксперт
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
Президент Алиев вручил Хошбахту Юсифзаде орден «Гейдар Алиев»
Нефть дорожает после падения в предыдущие пять сессий, Brent на уровне $64,58 за баррель
Туристам в Турции придется долго ждать заселения в отели
Президент Алиев поручил в 2020г обеспечить квартирами 1,5 тыс. семей шехидов и инвалидов Карабаха
Социальный пакет в 2019г охватил 4,2 млн человек – президент Азербайджана
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку прошла встреча азербайджанских и российских журналистов
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентные ставки по кредиту наличными
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе