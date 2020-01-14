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Финансы 14.01.2020 19:02

Белоруссия может разместить евробонды на $1-1,2 млрд в первом квартале

Беларусь в первом квартале 2020 года может разместить евробонды на $1-1,2 млрд при условии благоприятного рынка, сообщил министр финансов страны Максим Ермолович.

"С евробондами у нас все по плану. Ожидаем, исходя из возможностей рынка, что сможем в ближайшее время выйти на рынки. Ориентируемся, что это будет первый квартал. Сумма размещение - исходя из $1-1,2 млрд", - сказал Ермолович журналистам во вторник в Минске.

Он уточнил, что речь идет о технической готовности Минфина к выходу на рынок в первом квартале, "а сам выход, целесообразность выхода мы будем определять, исходя из состояния этого самого рынка". "Все зависит от того, какая будет мировая ситуация, какие ставки на рынке будут. Соответственно, мы будем принимать решения. Но технически подготовиться к выходу на рынок мы должны в самые кратчайшие сроки", - сказал министр.

По его словам, Минфин практически завершил выбор организаторов и юридических консультантов для размещения нового выпуска евробондов.

Ермолович напомнил, что в соответствии с бюджетом на 2020 год запланировано размещение на внешних рынках гособлигаций Белоруссии на $1,35 млрд. При этом порядка $150 млн в эквиваленте планируется разместить на российском финансовом рынке. "Наш рабочий вариант (по сумме евробондов - ИФ) - порядка $1 млрд", - добавил министр.

В ноябре Ермолович говорил, что ожидает снижения стоимости нового выпуска евробондов, который планируется разместить в 2020 году.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 22 ноября заявил, что республика в первом квартале 2020 года разместит на Лондонской бирже новый выпуск евробондов на сумму более $1 млрд.

Ранее в Минфине не исключали, что половина этого выпуска будет размещена в виде транша в евро.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕВРОБОНДЫ, РАЗМЕЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]