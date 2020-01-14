Латвия не исключает участия в реверсных поставках нефти Белоруссии

Латвия готова участвовать в проектах по реверсным поставкам нефти в Белоруссию, эта тема обсуждается сторонами, заявил посол Латвии в Минске Эйнарс Семанис.

"Вопрос так называемых реверсных, или альтернативных поставок нефти не нов в наших отношениях, эта тема появилась не в декабре минувшего года или в январе этого. Это вопрос, который в какой-то степени мы обсуждаем постоянно. Латвийское министерство транспорта 3 января подтвердило, что всегда готово участвовать, если будут проекты по альтернативным поставкам нефти", - заявил Семанис в интервью агентству БелТА в преддверии визита в Минск премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша.

По словам дипломата, во время визита "вместе с вопросами, связанными с логистикой и транзитом, будет рассматриваться и транзит нефти". "Что касается нефтепродуктов, то это отработанная схема белорусско-латвийского сотрудничества с хорошими результатами. Это традиционная отрасль, где две страны эффективно взаимодействуют", - добавил посол.

Ранее во вторник первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск направил коммерческие предложения о покупке нефти во все возможные страны. "Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан", - сказал Крутой.

"Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти", - добавил первый вице-премьер.

Белоруссия накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Президент Александр Лукашенко 31 декабря распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных поставщиков. "Прежде всего, речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", - сообщила тогда пресс-служба президента.