Меркель назначила конференцию по Ливии на 19 января - пресс-служба правительства ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель назначила конференцию по Ливии на предстоящее воскресенье, сообщает во вторник пресс-служба кабмина ФРГ.

"Канцлер Ангела Меркель по согласованию с генсеком ООН приняла решение пригласить в воскресенье, 19 января 2020 года, глав государств и правительств в Берлин в ведомство федерального канцлера на конференцию по Ливии", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы правительства.