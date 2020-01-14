Меркель назначила конференцию по Ливии на 19 января - пресс-служба правительства ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель назначила конференцию по Ливии на предстоящее воскресенье, сообщает во вторник пресс-служба кабмина ФРГ.
"Канцлер Ангела Меркель по согласованию с генсеком ООН приняла решение пригласить в воскресенье, 19 января 2020 года, глав государств и правительств в Берлин в ведомство федерального канцлера на конференцию по Ливии", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы правительства.
Гражданин Грузии с гранатой пытался прорваться на территорию Азербайджана, взяв в заложники пограничника
Заявления Армении о превосходстве над Азербайджаном в воздухе беспочвенны - эксперт
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
Президент Алиев вручил Хошбахту Юсифзаде орден «Гейдар Алиев»
Нефть дорожает после падения в предыдущие пять сессий, Brent на уровне $64,58 за баррель
Туристам в Турции придется долго ждать заселения в отели
Президент Алиев поручил в 2020г обеспечить квартирами 1,5 тыс. семей шехидов и инвалидов Карабаха
Социальный пакет в 2019г охватил 4,2 млн человек – президент Азербайджана
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку прошла встреча азербайджанских и российских журналистов
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил процентные ставки по кредиту наличными
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе