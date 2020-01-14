США исключили ядерные авиабомбы из арсенала стратегических бомбардировщиков B-52H

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress более не подлежат оснащению ядерными авиабомбами, говорится в новой инструкции ВВС США.
Единственное ядерное оружие, которое этим самолетам разрешается нести в случае необходимости, являются крылатые ракеты воздушного базирования AGM-86B с ядерной боеголовкой W80-1, указывается в инструкции ВВС 91-111 под названием "Правила безопасности для стратегических бомбардировщиков США". В перспективе ее предполагается заменить новой крылатой ракетой, выполненной с использованием технологии стелс, которая в настоящее время разрабатывается в рамках программы Long Stand Off Off, или LSRO.
"Исключаются (ядерные авиабомбы) B61-7 и B83-1 из разрешенной комплектации вооружений B-52H", - отмечается в документе. Между тем эти авиабомбы остаются на вооружении тяжелых малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit.
Как следует из открытых материалов ВВС США, решение о снятии ядерных авиабомб с вооружения B-52H продиктовано их растущей уязвимостью на фоне постоянно улучшающихся современных систем противовоздушной обороны. Даже в неядерном оснащении B-52H в большей степени являются лишь стартовой площадкой для запуска крылатых ракет большой дальности за пределами зоны действия ПВО противника.
В настоящее время ВВС США располагают 46 (из 76) стратегическими бомбардировщиками B-52H, способными нести ядерное оружие, а также 20 бомбардировщиками-невидимками B-2, которые могут оснащаться ядерными авиабомбами.
Предполагается, что B-52H будут оставаться на вооружении ВВС США вплоть до 2050 года. Постепенно их будут заменять создаваемыми в настоящее время новейшими стратегическими бомбардировщиками-невидимками B-21 Raider.
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