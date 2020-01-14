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СНГ 14.01.2020 20:32

Визит Лукашенко в Ригу станет символом диалога Минска с ЕС и НАТО - посол Латвии

Планируемый визит в Ригу президента Белоруссии Александра Лукашенко станет "хорошим символом" диалога страны с Евросоюзом и НАТО, считает посол Латвии в Минске Эйнарс Семанис.

"В политическом плане намеченный на 2020 год визит президента Беларуси в Латвию является очень важным событием в белорусско-латвийском диалоге", - сказал Семанис в интервью госагентству БелТА.

"Убежден, что планируемый визит Александра Лукашенко - это не только знак добрососедства и хороших отношений между двумя государствами, но и очень значимый индикатор развития и углубления отношений по линии Беларусь - ЕС", - заметил он.

"Даже могу сказать больше - это знак, хороший символ диалога между Беларусью и НАТО (Латвия является членом Альянса). В наше тревожное время этот диалог очень важен, чтобы развивать взаимные меры укрепления доверия", - добавил дипломат.

По словам Семаниса, обсуждение деталей визита Лукашенко в Латвию является одной из важнейших целей приезда в Минск латвийского премьер-министра Кришьяниса Кариньша (планируется 16 января).

Во время визита Кариньша ожидается его встреча не только с руководителем белорусского правительства, но и переговоры с главой государства, уточнил глава дипмиссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ЛАТВИЯ, ВИЗИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]