Визит Лукашенко в Ригу станет символом диалога Минска с ЕС и НАТО - посол Латвии

Планируемый визит в Ригу президента Белоруссии Александра Лукашенко станет "хорошим символом" диалога страны с Евросоюзом и НАТО, считает посол Латвии в Минске Эйнарс Семанис.

"В политическом плане намеченный на 2020 год визит президента Беларуси в Латвию является очень важным событием в белорусско-латвийском диалоге", - сказал Семанис в интервью госагентству БелТА.

"Убежден, что планируемый визит Александра Лукашенко - это не только знак добрососедства и хороших отношений между двумя государствами, но и очень значимый индикатор развития и углубления отношений по линии Беларусь - ЕС", - заметил он.

"Даже могу сказать больше - это знак, хороший символ диалога между Беларусью и НАТО (Латвия является членом Альянса). В наше тревожное время этот диалог очень важен, чтобы развивать взаимные меры укрепления доверия", - добавил дипломат.

По словам Семаниса, обсуждение деталей визита Лукашенко в Латвию является одной из важнейших целей приезда в Минск латвийского премьер-министра Кришьяниса Кариньша (планируется 16 января).

Во время визита Кариньша ожидается его встреча не только с руководителем белорусского правительства, но и переговоры с главой государства, уточнил глава дипмиссии.