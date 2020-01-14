Обломки ракеты, упавшие за пределами полигона в Актюбинской области Казахстана, принадлежат геофизической ракете, предназначенной для исследования верхних слоев атмосферы, а не ракете комплекса "Искандер-М", сообщила пресс-служба Минобороны республики.
"Согласно предварительным данным совместной казахстанско-российской комиссии, обломки ракеты, найденные в Актюбинской области, идентифицируются как геофизическая ракета, направленная на исследование верхних слоев атмосферы", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном во вторник.
"Также сообщаем, что информация в российских СМИ со ссылкой на социальные сети о том, что обломки ракеты принадлежат ракете "Искандер-М", не находит подтверждение", - отметили в Минобороны.
Комплекс "Искандер-М" стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск ВС России. Оснащен крылатыми и баллистическими ракетами. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.
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