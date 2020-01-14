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СНГ 14.01.2020 20:15

Упавшие в Казахстане обломки принадлежат геофизической ракете, а не "Искандеру-М" - Минобороны

Обломки ракеты, упавшие за пределами полигона в Актюбинской области Казахстана, принадлежат геофизической ракете, предназначенной для исследования верхних слоев атмосферы, а не ракете комплекса "Искандер-М", сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Согласно предварительным данным совместной казахстанско-российской комиссии, обломки ракеты, найденные в Актюбинской области, идентифицируются как геофизическая ракета, направленная на исследование верхних слоев атмосферы", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном во вторник.

"Также сообщаем, что информация в российских СМИ со ссылкой на социальные сети о том, что обломки ракеты принадлежат ракете "Искандер-М", не находит подтверждение", - отметили в Минобороны.

Комплекс "Искандер-М" стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск ВС России. Оснащен крылатыми и баллистическими ракетами. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, РАКЕТА, ОБЛОМКИ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]