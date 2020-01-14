Гражданин Грузии с гранатой пытался прорваться на территорию Азербайджана, взяв в заложники пограничника

МВД Грузии сообщает о произошедшем во вторник инциденте с захватом в заложники пограничника на одном из участков грузино-азербайджанской границы.
Мужчина, угрожая огнестрельным оружием и использованием ручной гранаты, попытался заставить грузинского пограничника дойти с ним до одного из несогласованных с Азербайджаном участков государственной границы, сообщает ведомство.
По данным МВД, преступник во время инцидента осуществил несколько выстрелов из огнестрельного оружия.
Согласно сообщению, сотрудникам пограничной полиции удалось разоружить и задержать мужчину, который оказался гражданином Грузии.
Мужчина задержан по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и взятии в заложники.
МВД в связи с инцидентом выражает благодарность азербайджанским коллегам за эффективное сотрудничество.
Другие детали произошедшего ведомство не уточняет.
Ряд грузинских СМИ сообщают, что инцидент произошел недалеко от расположенного на спорном участке границы древнего грузинского монастырского комплекса Давид Гареджи.
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