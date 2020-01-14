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ТЭК 14.01.2020 19:46

Нефть дорожает после падения в предыдущие пять сессий, Brent на уровне $64,58 за баррель

Цены на нефть растут во вторник после падения по итогам предыдущих пяти сессий.

Позитивный настрой трейдеров связан, в частности, с приближающейся датой подписания Вашингтоном и Пекином промежуточного торгового соглашения, пишет MarketWatch.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 во вторник составила $64,58 за баррель, что на $0,38 (0,59%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,13 (0,22%) - до $58,21 за баррель.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что США и Китай по-прежнему планируют подписать соглашение и обнародовать его детали 15 января.

По данным китайского издания South China Morning Post, условия соглашения предусматривают закупку Китаем в США энергоносителей на сумму более $50 млрд в течение двух лет.

Ослабление опасений трейдеров, связанных с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке, вернуло фокус внимания к базовым для нефтяного рынка факторам.

"К несчастью для "быков", фундаментальные факторы в первой половине текущего года вряд ли будут слишком конструктивными. Нефтяной рынок ждет существенный избыток предложения, что означает потенциальное снижение цен", - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]