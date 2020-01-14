Нефть дорожает после падения в предыдущие пять сессий, Brent на уровне $64,58 за баррель

Цены на нефть растут во вторник после падения по итогам предыдущих пяти сессий.
Позитивный настрой трейдеров связан, в частности, с приближающейся датой подписания Вашингтоном и Пекином промежуточного торгового соглашения, пишет MarketWatch.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 во вторник составила $64,58 за баррель, что на $0,38 (0,59%) выше уровня предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,13 (0,22%) - до $58,21 за баррель.
Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что США и Китай по-прежнему планируют подписать соглашение и обнародовать его детали 15 января.
По данным китайского издания South China Morning Post, условия соглашения предусматривают закупку Китаем в США энергоносителей на сумму более $50 млрд в течение двух лет.
Ослабление опасений трейдеров, связанных с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке, вернуло фокус внимания к базовым для нефтяного рынка факторам.
"К несчастью для "быков", фундаментальные факторы в первой половине текущего года вряд ли будут слишком конструктивными. Нефтяной рынок ждет существенный избыток предложения, что означает потенциальное снижение цен", - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING.
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