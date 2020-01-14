Президент Алиев вручил Хошбахту Юсифзаде орден «Гейдар Алиев»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие на торжественном приеме, посвященном 90-летию первого вице-президента компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Хошбахта Юсифзаде.
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А. Мамедов
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