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ТЭК 14.01.2020 20:36

Президент Алиев вручил Хошбахту Юсифзаде орден «Гейдар Алиев»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие на торжественном приеме, посвященном 90-летию первого вице-президента компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Хошбахта Юсифзаде.

Президент Азербайджана вручил Юсифзаде орден «Гейдар Алиев».

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НЕФТЯНИК, ОРДЕН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]