Глава Минобороны Турции пока не спешит говорить о нарушениях перемирия в Ливии

Министр обороны Турции Хулуси Акар считает преждевременным говорить о нарушении в Ливии перемирия, вступившего в силу в ночь на 12 января.
"Заявлять о нарушении перемирия в Ливии преждевременно. Активные столкновения в Ливии не зафиксированы" - сказал в среду Акар, которого цитируют турецкие СМИ.
Ранее в среду они сообщили со ссылкой на пресс-секретаря Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммеда Кунуну, что Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара нанесла ракетный удар по районам Салахаддин и Эр-Рамле на юге Триполи.
13 января глава ПНС Файез Сарадж и Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой стороны обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Сарадж подписал документ, а Хафтар взял двухдневную паузу.
На 19 января в Берлине намечена международная конференции по урегулированию ливийского конфликта.
Министр обороны Турции выразил надежду на результативность берлинской встречи.
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