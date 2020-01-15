Глава Минобороны Турции пока не спешит говорить о нарушениях перемирия в Ливии

Министр обороны Турции Хулуси Акар считает преждевременным говорить о нарушении в Ливии перемирия, вступившего в силу в ночь на 12 января.

"Заявлять о нарушении перемирия в Ливии преждевременно. Активные столкновения в Ливии не зафиксированы" - сказал в среду Акар, которого цитируют турецкие СМИ.

Ранее в среду они сообщили со ссылкой на пресс-секретаря Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммеда Кунуну, что Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара нанесла ракетный удар по районам Салахаддин и Эр-Рамле на юге Триполи.

13 января глава ПНС Файез Сарадж и Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой стороны обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Сарадж подписал документ, а Хафтар взял двухдневную паузу.

На 19 января в Берлине намечена международная конференции по урегулированию ливийского конфликта.

Министр обороны Турции выразил надежду на результативность берлинской встречи.