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Регион 15.01.2020 17:44

Глава Минобороны Турции пока не спешит говорить о нарушениях перемирия в Ливии

Министр обороны Турции Хулуси Акар считает преждевременным говорить о нарушении в Ливии перемирия, вступившего в силу в ночь на 12 января.

"Заявлять о нарушении перемирия в Ливии преждевременно. Активные столкновения в Ливии не зафиксированы" - сказал в среду Акар, которого цитируют турецкие СМИ.

Ранее в среду они сообщили со ссылкой на пресс-секретаря Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммеда Кунуну, что Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара нанесла ракетный удар по районам Салахаддин и Эр-Рамле на юге Триполи.

13 января глава ПНС Файез Сарадж и Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой стороны обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Сарадж подписал документ, а Хафтар взял двухдневную паузу.

На 19 января в Берлине намечена международная конференции по урегулированию ливийского конфликта.

Министр обороны Турции выразил надежду на результативность берлинской встречи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, ЛИВИЯ, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]