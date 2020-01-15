Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8925 RUR   0.0276 GBR   2.2145 TRY   0.2888

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.23 0.15 Brent 64.49 0.29

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.01.2020 18:01

Катар намерен выступить посредником в урегулировании отношений между США и Ираном

Катар готов выполнить роль посредника в деэскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на главу МИД Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль Тани.

"Катар вместе с некоторыми дружественными странами пытается снизить напряженность. Мы установили международные контакты для проведения большего количества консультаций с братскими странами", - заявил Аль Тани в Багдаде на пресс-конференции с главой иракского МИД Мухаммедом Али Аль Хакимом.

"Сегодня мы наблюдаем признаки снижения напряженности и надеемся, что это (деэскалация - ИФ) продолжится", - добавил Аль Тани.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ). Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

Затем 8 января силы ПВО Ирана по ошибке сбили в районе аэропорта Тегерана Boeing 737-800 авиакомпании "Международных авиалиний Украины". Самолет летел по маршруту Тегеран-Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой, а у оператора ПВО не было связи, из-за чего тот принял неверное решение о пуске ракеты по самолету.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАТАР, ИРАН, США, ПОСРЕДНИЧЕСТВО


Похожие новости


В Тегеран прибыл эмир Катара Катар не собирается "разжигать войну в регионе", вступив в конфликт с Ираном - министр обороны Глава МИД Ирана Джавад Зариф посетит Катар

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]