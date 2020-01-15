Допрос премьера Армении связан с публикацией записей его переговоров - СК республики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду был допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела, возбужденного ранее в связи с распространением "прослушки" его телефонных разговоров с бывшим директором Службы нацбезопасности Артуром Ванецяном, а также Ванецяна с главой Специальной следственной службы Сасуном Хачатряном.

В конце 2018 года в YouTube были опубликованы аудиозаписи "прослушки" телефонных разговоров Ванецяна и Пашиняна, а также Ванецяна и Хачатряна, в которых собеседники обсуждают вопрос о задержании тогдашнего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

"В рамках уголовного дела по ст.309 УК Армении (превышение должностных полномочий) премьер-министр Армении явился в управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета, где был допрошен в качестве свидетеля с целью выявления обстоятельств возможного вмешательства в работу судов", - сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Кроме того, в рамках уголовных дел по статьям 146 и 254 УК ("нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений" и "неправомерное завладение компьютерной информацией" премьер-министр Армении был допрошен в качестве потерпевшего.

"Допросы продлились 2 часа 35 минут", - отметили в СК Армении.

Ранее после публикации "прослушки" Ванецян и Хачатрян созвали пресс-конференцию, на которой подтвердили подлинность разговора.

На ней собеседники обсуждают вопросы о задержании Хачатурова, реакцию России, арест Кочаряна.

"Господин премьер, Хачатурова хотят арестовать, но если арестуют, то надо подумать... он генсек ОДКБ. Это проблема с русскими. Пока его не допросили, можем отложить. По Кочаряну сегодня завершим", - говорит на записи директор СНБ.

"Да, отложите. Надо поставить заранее в известность, чтобы не было проблем", - отвечает Пашинян.

Он также интересуется возможными вариантами, чтобы не допустить выезда Хачатурова из Армении.

Директор СНБ, также сообщает, что представители РФ просят "сначала отозвать Хачатурова", а потом предпринимать дальнейшие шаги. "Арест, говорят, большая проблема. Представьте, если сейчас генсека НАТО арестуют. Господин премьер, действительно, это большая проблема", - говорит Ванецян.

На записи разговора Ванецяна с Хачатряном обсуждается возможность освобождения Хачатурова под залог.

По делу второго президента Армении директор СНБ докладывает премьер-министру, что с судьей уже обговорен его арест.

Кочаряну, Хачатурову и ряду другим бывшим высокопоставленным чиновникам предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между полицией и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.

Кочарян находится под арестом.