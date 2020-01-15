Уоррен требует проверить возможность инсайдерской торговли на данных о готовившейся ликвидации Сулеймани

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен, претендующая на участие в президентских выборах в США 2020 года, и ее коллега по партии сенатор Крис Ван Холлен потребовали от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) проверить возможность проведения незаконных сделок с акциями и сырьевыми товарами лицами, заранее знавшими о готовившейся Вашингтоном спецоперации, в результате которой погиб командующий иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани.

Как сообщалось, Сулеймани был ликвидирован американскими военными силами в районе аэропорта Багдада 2 января 2020 года.

"Спецоперация была проведена в тот момент, когда президент США Дональд Трамп находился в своей резиденции Мар-о-Лаго и общался с гостями. По информации СМИ, опубликованной ранее в этом месяце, президент дал понять своим гостям, что может быть проведена спецоперация", - говорится в письме, направленном сенаторами главам SEC и CFTC.

Сенаторы ссылаются на статьи в изданиях The Washington Post и The Daily Beast, в которых рассказывается, что за пять дней до спецоперации Трамп в общении со своими приближенными, а также с членами клуба, начал делать намеки на то, что готовится "что-то важное".

"Трамп говорил о том, что готовит "серьезные" ответные меры в отношении Ирана, о которых можно будет услышать или прочитать очень скоро. Президент особо подчеркивал, что он находится в постоянном контакте со своими ведущими советниками по вопросам национальной безопасности и обороны, проигрывая варианты агрессивных действий, которые в скором времени могут быть претворены в жизнь", - говорится в письме.

Подобные сообщения, если они являются правдивыми, ставят ряд тревожных с точки зрения национальной безопасности вопросов относительно того, каким образом, президент США обращается с конфиденциальной информацией, касающейся нацбезопасности, отмечают сенаторы.

"Это также означает, что частные лица, которые были гостями в резиденции Трампа, могли получить конфиденциальную информацию, способную повлиять на динамику рынков, и имели возможность провести сделки с акциями компаний оборонного сектора или с сырьевыми товарами, основываясь на этих знаниях, - говорится в письме. - Эти частные лица, таким образом, имели возможность получить существенные прибыли лишь потому, что были гостями частного клуба Трампа или просто членами клуба".

Членами клуба, оплачивающими регулярные взносы, являются примерно 500 частных лиц, включая множество девелоперов, финансистов Уолл-стрит, топ-менеджеров энергокомпаний и других представителей бизнеса.

В период между началом спецоперации 2 января и закрытием рынков 3 января 2020 года подъем котировок акций компаний оборонного сектора Northrop Grumman и Lockheed Martin достигал соответственно 5% и 3,6%, подъем цен на нефть превышал 4%, говорится в письме.

В случае, если какие-либо сделки на основе озвученной Трампом информации были проведены, можно говорить о нарушении закона о противодействии инсайдерской торговли, принятого в 1984 году, отмечают сенаторы. Нарушение этого закона влечет за собой штраф, равный "трехкратной сумме прибыли, полученной от незаконных операций, или предотвращенного убытка", а также может повлечь наказание в виде до 20 лет лишения свободы.