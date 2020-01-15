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СНГ 15.01.2020 19:17

Зеленский в разговоре с Меркель призвал Германию содействовать расследованию гибели украинского самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Германию политически содействовать расследованию крушения украинского самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава Украинского государства ожидает эффективное расследование и привлечение к уголовной ответственности виновных в крушении самолета украинских авиалиний, а также компенсации семьям погибших и компании-перевозчику. Президент Украины призвал Германию политически содействовать этому процессу", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский рассказал, что с первых дней на месте трагедии работала группа украинских специалистов. Сейчас в Иране остаются те из них, кто занимаются вопросами идентификации и репатриации тел погибших, а также вопросами "черных ящиков".

В свою очередь Меркель выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране. Президент Украины поблагодарил за слова поддержки и готовность Германии взаимодействовать ради открытого и беспристрастного расследования катастрофы.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]