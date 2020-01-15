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Дальнее зарубежье 15.01.2020 20:09

Боррель против повторения Россией и Турцией сценария сирийского урегулирования в Ливии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Евросоюз в том, что тот ограничил себя в средствах при урегулировании ситуации в Сирии, предоставив инициативу РФ и Турции, сообщили в среду западные СМИ.

"Мы, европейцы, поскольку не хотим принимать участие в военном решении (конфликтов - ИФ), связали себя убеждением, что у них военного решения нет", - приводят СМИ заявление Борреля в Европарламенте.

"В Сирии военное решение было, реализованное турками и россиянами, и это изменило баланс сил в восточной части Средиземного моря", - сказал Боррель, предположив, что аналогичный сценарий с участием РФ и Турции может быть разыгран в Ливии.

"Это то, что очень сильно должно волновать всех нас, потому что я уверен: никто не будет счастлив, если на побережье Ливии будет целая цепь баз для ВМС России и ВМС Турции - перед побережьем Италии", - заявил Боррель. Он пояснил, что эти страны смогут взять под эффективный контроль основные пути нелегальной иммиграции в Европу - через центральную и восточную часть Средиземного моря.

Боррель указал на то, что кризис в Ливии оказывает дестабилизирующее влияние и на регион Сахель, а оружие и боевики перемещаются из Ливии на юг.

13 января глава правительства Ливии Файез Сарадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой стороны обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Сарадж подписал документ, а Хафтар взял двухдневную паузу.

На 19 января в Берлине намечена международная конференции по урегулированию ливийского конфликта.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]