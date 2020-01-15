Боррель против повторения Россией и Турцией сценария сирийского урегулирования в Ливии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Евросоюз в том, что тот ограничил себя в средствах при урегулировании ситуации в Сирии, предоставив инициативу РФ и Турции, сообщили в среду западные СМИ.
"Мы, европейцы, поскольку не хотим принимать участие в военном решении (конфликтов - ИФ), связали себя убеждением, что у них военного решения нет", - приводят СМИ заявление Борреля в Европарламенте.
"В Сирии военное решение было, реализованное турками и россиянами, и это изменило баланс сил в восточной части Средиземного моря", - сказал Боррель, предположив, что аналогичный сценарий с участием РФ и Турции может быть разыгран в Ливии.
"Это то, что очень сильно должно волновать всех нас, потому что я уверен: никто не будет счастлив, если на побережье Ливии будет целая цепь баз для ВМС России и ВМС Турции - перед побережьем Италии", - заявил Боррель. Он пояснил, что эти страны смогут взять под эффективный контроль основные пути нелегальной иммиграции в Европу - через центральную и восточную часть Средиземного моря.
Боррель указал на то, что кризис в Ливии оказывает дестабилизирующее влияние и на регион Сахель, а оружие и боевики перемещаются из Ливии на юг.
13 января глава правительства Ливии Файез Сарадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой стороны обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Сарадж подписал документ, а Хафтар взял двухдневную паузу.
На 19 января в Берлине намечена международная конференции по урегулированию ливийского конфликта.
ВС Армении продолжают провокации на границе с Азербайджаном - Госпогранслужба
Минск и Баку обсудили сотрудничество в экономике на фоне отсутствия договоренности Белоруссии с Россией об условиях поставок нефти в 2020г
ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении – Минобороны
Экспортная пошлина на нефть с 1 февраля повысится на $1,3, до $78,5 за тонну - Минфин РФ
США планируют увеличить экспорт СПГ в 2020г до 67,2 млрд куб. м, в 2021г - до 79,5 млрд куб. м
ГТК Азербайджана пресек попытку отправки в США партии опиума около 2,5 кг
Украина пока не получила ответа на запрос о доступе к "черным ящикам" сбитого самолета
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Президент Алиев выделил 2,1 млн манатов на улучшение доступа к питьевой воде в Агджабединском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Компания Bakcell запустила свой новый префикс – 099
В Баку прошла встреча азербайджанских и российских журналистов
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе