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СНГ 15.01.2020 20:14

Меркель предлагает увеличить инвестиции в ГТС Украины для повышения ее конкурентоспособности

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметила, что после заключения контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины необходимо обеспечить увеличение инвестиций в украинскую газотранспортную систему для повышения ее конкурентоспособности.

"Стороны обсудили заключенные договоренности по транзиту газа через территорию Украины в Европу. Владимир Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество. Ангела Меркель со своей стороны отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности", - сообщает в среду пресс-служба президента Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ГТС, ЗЕЛЕНСКЙ, МЕРКЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]