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Туризм 15.01.2020 17:26

Турпоток из России в Азербайджан в 2019 году приблизился к миллиону

Азербайджан в 2019 году посетили 930 тысяч российских туристов, это на 6% больше, чем годом ранее, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе бюро по туризму страны.

"В 2019 году Азербайджан посетило 930 тысяч российских туристов, что на 6% больше, чем годом ранее. Большинство приехало летом. Общий иностранный поток в страну при этом вырос на 11%. Заметно увеличилось число гостей из Великобритании, Германии, Индии, Казахстана, Беларуси, Китая, Турции и Саудовский Аравии", - рассказали в пресс-службе.

"Россия - ключевой туристический партнер для Азербайджана. Мы связываем рост турпотока из РФ с отличной транспортной доступностью, отсутствием виз, а также с инвестициями в продвижение Азербайджана как туристического направления. Россияне стали чаще приезжать на срок от 4 до 7 ночей, а также в низкий сезон", - отметили в турофисе.

В пресс-службе добавили, что в 2019 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО был включен исторический центр древнего города Шеки вместе с Ханским дворцом. А журнал Nat Geo Traveler признал Азербайджан "Лучшим направлением для экскурсионного отдыха".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРИЗМ, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]