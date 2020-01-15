Турпоток из России в Азербайджан в 2019 году приблизился к миллиону

Азербайджан в 2019 году посетили 930 тысяч российских туристов, это на 6% больше, чем годом ранее, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе бюро по туризму страны.
"В 2019 году Азербайджан посетило 930 тысяч российских туристов, что на 6% больше, чем годом ранее. Большинство приехало летом. Общий иностранный поток в страну при этом вырос на 11%. Заметно увеличилось число гостей из Великобритании, Германии, Индии, Казахстана, Беларуси, Китая, Турции и Саудовский Аравии", - рассказали в пресс-службе.
"Россия - ключевой туристический партнер для Азербайджана. Мы связываем рост турпотока из РФ с отличной транспортной доступностью, отсутствием виз, а также с инвестициями в продвижение Азербайджана как туристического направления. Россияне стали чаще приезжать на срок от 4 до 7 ночей, а также в низкий сезон", - отметили в турофисе.
В пресс-службе добавили, что в 2019 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО был включен исторический центр древнего города Шеки вместе с Ханским дворцом. А журнал Nat Geo Traveler признал Азербайджан "Лучшим направлением для экскурсионного отдыха".
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