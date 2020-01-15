Начался экспорт израильского газа в Египет

Израиль начал в среду экспорт газа в Египет, сообщили израильские СМИ со ссылкой на министерство энергетики еврейского государства.

В совместном заявлении министерства энергетики Израиля и Египта назвали это событие "важным шагом, отвечающим интересам" двух стран.

"Данный шаг позволит Израилю экспортировать природный газ в Европу после переработки его на египетских предприятиях по производству сжиженного газа и продвигать статус Египта как регионального газового хаба", - цитирует совместное заявление израильское телевидение.

Газ в Египет будет поставляться сначала с месторождения "Левиафан", а затем и "Тамар" на средиземноморском шельфе Израиля.

По данным СМИ, в среду состоится заседание Восточно-средиземноморского газового форума, в ходе которого министры энергетики Израиля, Египта, Италии, Греции, Кипра, Иордании, а также представители руководства Палестинской автономии, как ожидается, официально объявят о начале работы форума как региональной организации.

"Израиль быстро превращается в энергетическую сверхдержаву, страну-экспортера энергоносителей", - заявил в среду премьер-министр Биньямин Нетаньяху. "Газопровод, который мы продвигаем и над которым много лет работает министр энергетики Юваль Штайниц, совершает революцию в энергетической отрасли Израиля", - подчеркнул Нетаньяху.

Как сообщалось, в начале 2018 года Египет и Иордания заключили договор о поставках израильского газа с месторождений "Левиафан" и "Тамар". В начале января этого года Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о строительстве газопровода EastMed для поставок газа с израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. Проектная мощность составляет 10 млрд кубометров газа в год.