Новый корабль ASCO будет носить имя Хошбахта Юсифзаде

Именем первого вице-президента компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) Хошбахта Юсифзаде будет назван один из новых кораблей ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходства» (ASCO).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с 90-летним юбилеем Юсифзаде.

Одним из пунктов распоряжения является присвоение имени Юсифзаде одному из кораблей ASCO.

Кроме этого, согласно распоряжению, школе №112 поселка Пиршаги Сабунчинского района Баку будет присвоено имя Юсифзаде.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков