Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8925 RUR   0.0276 GBR   2.2145 TRY   0.2888

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.23 0.15 Brent 64.49 0.29

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 15.01.2020 17:33

Новый корабль ASCO будет носить имя Хошбахта Юсифзаде

Именем первого вице-президента компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) Хошбахта Юсифзаде будет назван один из новых кораблей ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходства» (ASCO).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с 90-летним юбилеем Юсифзаде.

Одним из пунктов распоряжения является присвоение имени Юсифзаде одному из кораблей ASCO.

Кроме этого, согласно распоряжению, школе №112 поселка Пиршаги Сабунчинского района Баку будет присвоено имя Юсифзаде.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЮСИФЗАДЕ, КОРАБЛЬ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]