Новый корабль ASCO будет носить имя Хошбахта Юсифзаде

Именем первого вице-президента компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) Хошбахта Юсифзаде будет назван один из новых кораблей ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходства» (ASCO).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с 90-летним юбилеем Юсифзаде.
Одним из пунктов распоряжения является присвоение имени Юсифзаде одному из кораблей ASCO.
Кроме этого, согласно распоряжению, школе №112 поселка Пиршаги Сабунчинского района Баку будет присвоено имя Юсифзаде.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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