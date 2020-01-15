Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву

Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.
"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность зампредседателя Совета безопасности", - сказал Путин на встрече с членами правительства, напомнив, что председателем СБ РФ является президент.
Путин отметил: "Если потребуется внести изменения в действующий закон, нормативную базу, то готов буду это сделать в ближайшее время и буду просить депутатов поддержать. Надо просто, чтобы юристы дали соответствующие оценки".
Президент подчеркнул, что говорил об этом с Медведевым.
Он напомнил, что Медведев "был и главой государства, президентом Российской Федерации, уже восемь лет он фактически возглавляет правительство, наверное, это самый длительный срок пребывания в должности в новейшей истории России".
"Мы договорились, вы знаете, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок. Хотя президент, конечно, отвечает за все, но президентский блок - это, прежде всего, вопросы безопасности, обороноспособности", - уточнил Путин.
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