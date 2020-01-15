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СНГ 15.01.2020 17:50

Правительство РФ подает в отставку - Медведев

Правительство РФ подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства Медведев напомнил о Послании главы государства Федеральному собранию, где были обозначены "важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год".

Кроме того, отметил Медведев, был "обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации". Он отметил, что, когда они будут приняты, изменится не только ряд статей Конституции, но и в целом баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

"В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - сказал Медведев.

Путин рассказал, что на его встрече с Медведевым тет-а-тет, состоявшейся после послания главы государства Федеральному Собранию, они обсудили вопросы, сформулированные в этом послании.

"Вопросов очень много, и для успешной реализации всего того, что мы планировали раньше и того, что сейчас было предложено обществу, нам, конечно, нужно многое сделать, в том числе и организационно выстроить нашу работу", - заметил президент.

Премьер-министр поблагодарил членов правительства за работу и подчеркнул, что дальнейшие решения будут приниматься главой государства.

Президент поблагодарил кабинет министров за проделанную работу и пообещал увидеться лично с каждым из них в ближайшее время.

"Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все, разумеется, получилось, но все никогда не получается в полном объеме", - сказал Путин.

"Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас. Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе", - добавил президент.

В соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство может подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом Российской Федерации.

В случае отставки или сложения полномочий правительство РФ продолжает действовать до сформирования нового кабинета министров.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОТСТАВКА


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