Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8925 RUR   0.0276 GBR   2.2145 TRY   0.2888

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.23 0.15 Brent 64.49 0.29

Погода в Баку

  ночь день

Регион 15.01.2020 17:56

Киев намерен требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе

Президент Владимир Зеленский в ходе встречи с родственниками украинцев, погибших в результате крушения самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране сообщил об идентификации нескольких тел и пообещал оказать необходимую помощь на захоронение.

Как сообщает Офис президента Украины в среду, Зеленский сообщил, что в Иране сейчас находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших на Украину. "Сейчас несколько наших граждан идентифицировано", - сказал Зеленский.

Глава государства проинформировал, что поставил задачу вернуть тела погибших в Украину как можно быстрее.

"Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами", - отметил он.

Кроме того, по словам президента, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций.

Зеленский пообещал оказать необходимую помощь, связанную с захоронением погибших.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ИРАН, КОМПЕНСАЦИИ


Похожие новости


Зеленский: Украина и Иран договорились о начале совместной расшифровки "черных ящиков" сбитого самолета Украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с авиакатастрофой в Иране - премьер Украины Украина настаивает на полном признании Ираном вины за сбитый самолет и наказании виновных - Зеленский Попадание ракеты в самолет МАУ в Иране не исключено, но пока не подтверждено - Зеленский Президент Алиев соболезнует Рухани и Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Тегеране Зеленский: по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Иране украинского самолета погибли

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]