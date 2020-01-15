"Гомельтранснефть Дружба" обсуждает с Польшей реверсную прокачку нефти из Гданьска в Белоруссию

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обсуждает с Польшей механизмы реверсной прокачки нефти из Гданьска на Мозырский НПЗ (Белоруссия), заявил первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

"У Польши сегодня нет технической возможности качать нефть к себе и от себя одновременно, но она может делать это с остановками. Допустим, неделю качаем на Мозырь, а три недели из Мозыря. То есть это вполне технически реализуемая задача, если Польша пойдет навстречу. Мы это обсуждаем", - сказал Вериго, которого цитирует белорусский портал tut.by.

"Страна (Белоруссия - ИФ) должна иметь стабильные варианты альтернативных поставок из всех возможных направлений", - добавил он.

Вериго напомнил, что после попадания в апреле прошлого года загрязненной хлоридами нефти из РФ через Белоруссию в Польшу "грязная" нефть была вытеснена реверсом обратно из Польши по тем же трубам, что помогло избежать ряда проблем".

Как сообщалось, 24 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности масштабного перезапуска двух из трех ниток магистрального нефтепровода (МН) "Дружба" в реверс, в результате чего транзит российской нефти через республику в Европу может упасть с 60 млн тонн до 20 млн тонн в год.

"Я могу через Польшу (запустить альтернативный РФ импорт нефти - ИФ), они предлагают это, реверс. Саудовскую или американскую нефть в Гданьск (по морю - ИФ) и трубу (МН "Дружба" - ИФ) завести реверсом (из Польши в Белоруссию - ИФ) они предлагают", - сказал Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы", комментируя возможную схему альтернативного российскому маршрута импорта нефти.

Президент отметил, что такая схема может быть реализована, если не получится договориться с РФ об условиях поставки энергоносителей. "Давайте цены ваши - мы будем платить. Но если российский рынок нефти и газа (в Белоруссии - ИФ) уйдет куда-то - вы не обижайтесь", - сказал он.

По его словам, в этом случае "я буду искать альтернативу, я ее все равно будут искать, я этого не скрываю от руководства России".

Комментируя схему альтернативного импорта нефти, Лукашенко пояснил, что на первом этапе Белоруссия может запустить в реверс одну нитку нефтепровода "Дружба", вторую - на следующем этапе. В этом случае транзит нефти из РФ по территории Белоруссии в Европу снизится с 60 млн тонн до 20 млн тонн. "У меня три трубы (на территории Белоруссии - ИФ) нефтепровода "Дружба". Я одну забираю на первом этапе и поставляю (нефть - ИФ) на наши НПЗ. Пойдет нормально - заберу реверсом вторую трубу. У вас (у России - ИФ) останется одна. Вы поставляете под 60-70 млн тонн на премиальный западный рынок. Если я забираю две трубы, у вас останется для прокачки 20 млн тонн, а не 60 млн тонн", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, российские НК с 1 января 2020 года прекратили поставки нефти в Белорусвсию в условиях отсутствия контрактов с белорусскими НПЗ из-за разногласий по цене поставок. Также антимонопольные ведомства РФ и Белоруссии не могут договориться о повышении тарифа на транзит нефти по белорусской территории с 1 февраля 2020 года.

На этом фоне "Гомельтранснефть Дружба" сообщила о начале серии профилактических ремонтов на участках МН "Мозырь-Брест-3", который используется при транзите нефти из РФ в Польшу. На белорусском предприятии отмечают, что ремонты согласованы с "Транснефтью", они будут сопровождаться снижением загрузки нефтепроводов, но контрактные обязательства перед польскими покупателями нефти из РФ будут выполнены.