ГТК Азербайджана пресек попытку отправки в США партии опиума около 2,5 кг

Азербайджанские таможенники пресекли попытку вывоза в США наркотиков общим весом 2,455 тыс. грамм, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

«В Следственно-оперативное управление главного таможенного управления на воздушном транспорте поступила информация о поступлении в карго-терминал почтовой посылки, отправляемой из Азербайджана в США. В документах груз значился как coffee table», - отмечается в сообщении.

Посредством кинологической службы был проведен таможенный досмотр посылки, в которой под прикрепленными фанерными досками был обнаружен опиум общим весом в 2, 455 тыс. грамм.

По факту ведется расследование.

Б.Рустамбеков