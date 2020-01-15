Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8925 RUR   0.0276 GBR   2.2145 TRY   0.2888

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.23 0.15 Brent 64.49 0.29

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 15.01.2020 19:00

ГТК Азербайджана пресек попытку отправки в США партии опиума около 2,5 кг

Азербайджанские таможенники пресекли попытку вывоза в США наркотиков общим весом 2,455 тыс. грамм, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

«В Следственно-оперативное управление главного таможенного управления на воздушном транспорте поступила информация о поступлении в карго-терминал почтовой посылки, отправляемой из Азербайджана в США. В документах груз значился как coffee table», - отмечается в сообщении.

Посредством кинологической службы был проведен таможенный досмотр посылки, в которой под прикрепленными фанерными досками был обнаружен опиум общим весом в 2, 455 тыс. грамм.

По факту ведется расследование.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАМОЖНЯ, США, ОПИУМ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]