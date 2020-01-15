ГТК Азербайджана пресек попытку отправки в США партии опиума около 2,5 кг

Азербайджанские таможенники пресекли попытку вывоза в США наркотиков общим весом 2,455 тыс. грамм, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).
«В Следственно-оперативное управление главного таможенного управления на воздушном транспорте поступила информация о поступлении в карго-терминал почтовой посылки, отправляемой из Азербайджана в США. В документах груз значился как coffee table», - отмечается в сообщении.
Посредством кинологической службы был проведен таможенный досмотр посылки, в которой под прикрепленными фанерными досками был обнаружен опиум общим весом в 2, 455 тыс. грамм.
По факту ведется расследование.
Б.Рустамбеков
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