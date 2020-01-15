Отставку правительства одобрили 54% россиян - опрос

Больше половины россиян (54%) положительно относятся к отставке кабинета министров РФ, о которой сообщил премьер Дмитрий Медведев 15 января 2020 года после обращения президента РФ к Федеральному собранию, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в среду в "Интерфакс".
Согласно опросу, 25% сограждан восприняли отставку нейтрально, 16% респондентов затруднились дать свою оценку.
О негативном отношении к отставке правительства сообщили 5% участников исследования.
Опрос был проведен 15 января 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 331 населенном пункте, во всех федеральных округах.
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