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СНГ 15.01.2020 19:43

Отставку правительства одобрили 54% россиян - опрос

Больше половины россиян (54%) положительно относятся к отставке кабинета министров РФ, о которой сообщил премьер Дмитрий Медведев 15 января 2020 года после обращения президента РФ к Федеральному собранию, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в среду в "Интерфакс".

Согласно опросу, 25% сограждан восприняли отставку нейтрально, 16% респондентов затруднились дать свою оценку.

О негативном отношении к отставке правительства сообщили 5% участников исследования.

Опрос был проведен 15 января 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 331 населенном пункте, во всех федеральных округах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ОПРОС, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]