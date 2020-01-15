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ТЭК 15.01.2020 19:29

Азербайджан в 2019 году экспортировал в Грузию свыше 1,1 млрд кВт.ч электроэнергии

Производство электроэнергии в Грузии в 2019 году составило 11 млрд 864,7 млн кВт.ч, что на 2,3% меньше по сравнению с показателем 2018 года, говорится в сообщении АО "Коммерческий оператор электроэнергетической системы Грузии" (ESCO).

Выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях страны в минувшем году снизилась на 10,1% - до 8 млрд 939,6 млн кВт.ч (75,3% всего объема собственной генерации), а на теплоэлектростанциях выросла на 34,3% - до 2 млрд 840,4 млн кВт.ч (23,9%). Единственная в Грузии ветряная электростанция в прошлом году увеличила выработку на 0,5%, до 84,7 млн кВт.ч (0,7%).

Импорт электроэнергии в 2019 году вырос на 7,8% - до 1 млрд 626,5 млн кВт.ч. Наибольший объем электроэнергии был поставлен из Азербайджана - 1 млрд 102 млн кВт.ч (снижение за год на 10,4%). Из России было поставлено 524,5 млн кВт.ч (рост в 2,5 раза).

Экспорт электроэнергии из Грузии снизился в 2,4 раза, до 243,4 млн кВт.ч. В том числе в Турцию в 2019 году было поставлено 112,8 млн кВт.ч (снижение в 3,4 раза), в Армению - 59,3 млн кВт.ч (снижение на 27,9%), в Россию - 59,2 млн кВт.ч (снижение на 38,9%), в Азербайджан - 12,1 млн кВт.ч (снижение на 47,6%).

Транзит электроэнергии через территорию Грузии, который осуществлялся только из Азербайджана в Турцию, возрос в 10,2 раза по сравнению с 2018 годом - до 136,2 млн кВт.ч.

Объем потребления электроэнергии в Грузии в 2019 году увеличился на 1,4% - до 12 млрд 774,2 млн кВт.ч. В частности, на долю дистрибьюторских компаний пришлось 9 млрд 895,4 млн кВт.ч (снижение на 8,2%), прямые потребители (крупные предприятия и организации, заключающие контракты на электроснабжение непосредственно с ESCO) потребили 2 млрд 863,5 млн кВт.ч электроэнергии (рост на 59,6%).

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, ГОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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