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ТЭК 15.01.2020 20:19

Нефть дешевеет на данных о запасах в США, Brent торгуется на уровне $63,67 за баррель

Цены на нефть снижаются на торгах в среду после публикации статданных, указавших на значительно более существенный, чем ожидалось, рост запасов нефти в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 МСК составляет $63,67 за баррель, что на $0,82 (1,27%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,7 (1,2%) - до $57,53 за баррель.

Согласно докладу Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 10 января, выросли на 2,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 500 тыс. баррелей.

Американский институт нефти (API) ранее сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,1 млн баррелей.

Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США во вторник повысила прогноз стоимости нефти WTI на 2020 год на 7,7% - до $59,25 за баррель, для Brent - на 7,1%, до $64,83 за баррель.

EIA ожидает, что как предложение нефти на мировом рынке, так и спрос на нее увеличатся в 2020 году.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг торгового соглашения между США и Китаем. Позитивный настрой трейдеров ухудшился после появления в СМИ информации о том, что Штаты не планируют нового снижения пошлин для китайских товаров до президентских выборов в США, намеченных на ноябрь 2020 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]