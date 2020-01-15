Нефть дешевеет на данных о запасах в США, Brent торгуется на уровне $63,67 за баррель

Цены на нефть снижаются на торгах в среду после публикации статданных, указавших на значительно более существенный, чем ожидалось, рост запасов нефти в США.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 МСК составляет $63,67 за баррель, что на $0,82 (1,27%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,7 (1,2%) - до $57,53 за баррель.
Согласно докладу Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 10 января, выросли на 2,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 500 тыс. баррелей.
Американский институт нефти (API) ранее сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,1 млн баррелей.
Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США во вторник повысила прогноз стоимости нефти WTI на 2020 год на 7,7% - до $59,25 за баррель, для Brent - на 7,1%, до $64,83 за баррель.
EIA ожидает, что как предложение нефти на мировом рынке, так и спрос на нее увеличатся в 2020 году.
Участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг торгового соглашения между США и Китаем. Позитивный настрой трейдеров ухудшился после появления в СМИ информации о том, что Штаты не планируют нового снижения пошлин для китайских товаров до президентских выборов в США, намеченных на ноябрь 2020 года.
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