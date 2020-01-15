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СНГ 15.01.2020 20:40

Путин подписал указ об отставке правительства РФ, возложил на Медведева временное исполнение обязанностей премьера

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства, при этом он назначил Дмитрия Медведева временно исполняющим обязанностей премьер-министра.

"Объявить об отставке правительства РФ. Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства РФ на Медведева Д.А.", - говорится в указе президента, опубликованном в среду вечером на сайте Кремля.

Правительству поручено исполнять свои обязанности до сформирования нового кабинета министров.

Ранее в среду после Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство уходит в отставку.

Вечером в среду президент внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОТСТАВКА, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]