Сдача позиций по СВПД со стороны Европы лишь еще больше распалит США - Зариф

Поведение Франции, Великобритании и ФРГ в отношении СВПД не поможет Европе, а только "подогреет аппетит" CША, считает глава МИД Ирана Джавад Зариф.
"Политика соглашательства подтверждена. Евротройка (Франция, Великобритания и ФРГ - ИФ) продала остатки СВПД для того, чтобы избежать новых пошлин Трампа. Это не сработает, друзья мои. Вы только разжигаете его (Трампа - ИФ) аппетиты", - написал Зариф в своем Твиттере.
"Если вы хотите продать свою честность, продолжайте. Но не прикрывайтесь высокоморальными правовыми принципами", - добавил он.
Комментарии Зарифа связаны с запуском механизма по урегулированию споров в рамках СВПД, о котором во вторник объявила Евротройка.
Как сообщила газета The Washington Post, ранее Трамп пригрозил Европе введением новых 25-процентных пошлин на европейские автомобили в случае, если Евротройка откажется от запуска этого механизма.
В ЕС заявляли, что механизм по урегулированию разногласий включается, когда "все другие каналы консультаций по санкциям или ядерным позициям не дадут никакого результата" для урегулирования проблем. Механизм может быть включен по требованию любого участника СВПД. Для такого решения не требуется консенсуса.
В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали СВПД, однако в 2018 году президент США Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД. В январе Иран объявил о пятом, финальном шаге по отходу от договоренностей по СВПД.
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