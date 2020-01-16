Инициаторы создания Демпартии Казахстана заявили о давлении со стороны властей

Члены инициативной группы по созданию Демократической партии Казахстана подвергаются давлению со стороны представителей власти, заявил инициатор создания политической организации Жанболат Мамай.
"26 декабря 2019 года мы подали список инициативной группы в министерство юстиции. В тот же день мы получили подтверждение списка инициативной группы Минюста, которое дает нам разрешение на проведение первого учредительного съезда политической партии", - сказал Мамай на пресс-конференции в четверг в Алматы.
"Последние три дня мы получаем из разных уголков страны сигналы о том, что оказывается мощнейшее давление на членов инициативной группы по созданию Демократической партии. Ко всем людям, а мы дали в Минюст список численностью 1122 человека, там есть адреса и все контакты этих людей, теперь домой к этим людям, к каждому из них приходят сотрудники полиции, сотрудники акиматов, сотрудники внутренней политики местных акиматов и оказывают на них давление", - заявил он.
"Им задают вопросы: почему они вступили в Демократическую партию Казахстана, почему они вступили в инициативную группу по созданию партии, по какой причине они находятся в рядах оппозиционной партии и некоторых грозятся уволить с места работы, некоторых грозятся отчислить с места учебы, к кому-то приходят на место работы, разговаривают с руководителями этих людей, чтобы они отказались от вступления в инициативную группу партии", - отметил Мамай.
По его мнению, "идет очень массивное давление на всех участников и членов инициативной группы".
Первый съезд партии, по словам Мамая, пройдет 22 февраля в Алматы.
В Казахстане зарегистрированы семь политических партий: партия власти "Нур Отан", демократическая партия "Ак Жол", Коммунистическая народная партия Казахстана, народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", политическая партия "Бирлик", демократическая партия Казахстана "Азат" и Общенациональная социал-демократическая партия.
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