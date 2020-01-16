Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8958 RUR   0.0277 GBR   2.2182 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.81 -0.42 Brent 64.00 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 16.01.2020 13:41

Инициаторы создания Демпартии Казахстана заявили о давлении со стороны властей

Члены инициативной группы по созданию Демократической партии Казахстана подвергаются давлению со стороны представителей власти, заявил инициатор создания политической организации Жанболат Мамай.

"26 декабря 2019 года мы подали список инициативной группы в министерство юстиции. В тот же день мы получили подтверждение списка инициативной группы Минюста, которое дает нам разрешение на проведение первого учредительного съезда политической партии", - сказал Мамай на пресс-конференции в четверг в Алматы.

"Последние три дня мы получаем из разных уголков страны сигналы о том, что оказывается мощнейшее давление на членов инициативной группы по созданию Демократической партии. Ко всем людям, а мы дали в Минюст список численностью 1122 человека, там есть адреса и все контакты этих людей, теперь домой к этим людям, к каждому из них приходят сотрудники полиции, сотрудники акиматов, сотрудники внутренней политики местных акиматов и оказывают на них давление", - заявил он.

"Им задают вопросы: почему они вступили в Демократическую партию Казахстана, почему они вступили в инициативную группу по созданию партии, по какой причине они находятся в рядах оппозиционной партии и некоторых грозятся уволить с места работы, некоторых грозятся отчислить с места учебы, к кому-то приходят на место работы, разговаривают с руководителями этих людей, чтобы они отказались от вступления в инициативную группу партии", - отметил Мамай.

По его мнению, "идет очень массивное давление на всех участников и членов инициативной группы".

Первый съезд партии, по словам Мамая, пройдет 22 февраля в Алматы.

В Казахстане зарегистрированы семь политических партий: партия власти "Нур Отан", демократическая партия "Ак Жол", Коммунистическая народная партия Казахстана, народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", политическая партия "Бирлик", демократическая партия Казахстана "Азат" и Общенациональная социал-демократическая партия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПАРТИЯ, ДАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Партия власти в Казахстане на съезде в феврале обсудит свои предвыборные задачи - Назарбаев Токаева готовили к выдвижению на пост президента Казахстана несколько лет - политолог Назарбаев предложил казахстанской партии власти выдвинуть Токаева в качестве кандидата в президенты страны Назарбаев во вторник назовет имя кандидата в президенты Казахстана от правящей партии Первым зампредом казахстанской партии власти назначен Маулен Ашимбаев Партии "Нур Отан" требуется модернизация - Назарбаев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]