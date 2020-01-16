На востоке Австралии начались сильные дожди, власти рассчитывают на облегчение ситуации с пожарами

Проливные дожди пошли в четверг на востоке Австралии, что вызвало надежды властей на улучшение ситуации с непрекращающимися с осени прошлого года мощными пожарами, сообщают западные СМИ.
В четверг дожди пролились в штате Новый Южный Уэльс, где до этого были зафиксированы не менее 30 очагов бесконтрольного распространения огня. По данным СМИ, теперь дождевые облака смещаются к штату Виктория.
Также разразившаяся накануне вечером гроза разогнала дым, который с понедельника по среду стоял над Мельбурном и осложнял проведение теннисного турнира Australian Open.
Метеорологи прогнозируют продолжение дождей в пятницу и осадки на эти выходные: если прогноз оправдается, то это станет самым продолжительным периодом дождливой погоды с момента начала пожаров в сентябре 2019 года.
Осенью 2019 года по всей стране начались масштабные природные пожары, в результате которых погибли, по меньшей мере, 28 человек и огромное количество животных. Были разрушены более двух тысяч построек, выжжены 10 млн га земли - территории, сопоставимые по площади с Южной Кореей или Португалией.
СМИ отмечают, что 2019 год стал самым жарким за все время наблюдений в Австралии. СМИ также упоминали что масштаб стихийных бедствий в Австралии привлек внимание экспертов к проблеме изменения климата на Земле. При этом ученые утверждают, что в результате глобального потепления и удлинения сезона засух пожары в Австралии стали начинаться раньше и приобрели более разрушительный характер.
Британские СМИ накануне сообщали, что биосфере Австралии потребуется 100 лет для восстановления после нынешних бедствий.
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