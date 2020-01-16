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Дальнее зарубежье 16.01.2020 14:03

На востоке Австралии начались сильные дожди, власти рассчитывают на облегчение ситуации с пожарами

Проливные дожди пошли в четверг на востоке Австралии, что вызвало надежды властей на улучшение ситуации с непрекращающимися с осени прошлого года мощными пожарами, сообщают западные СМИ.

В четверг дожди пролились в штате Новый Южный Уэльс, где до этого были зафиксированы не менее 30 очагов бесконтрольного распространения огня. По данным СМИ, теперь дождевые облака смещаются к штату Виктория.

Также разразившаяся накануне вечером гроза разогнала дым, который с понедельника по среду стоял над Мельбурном и осложнял проведение теннисного турнира Australian Open.

Метеорологи прогнозируют продолжение дождей в пятницу и осадки на эти выходные: если прогноз оправдается, то это станет самым продолжительным периодом дождливой погоды с момента начала пожаров в сентябре 2019 года.

Осенью 2019 года по всей стране начались масштабные природные пожары, в результате которых погибли, по меньшей мере, 28 человек и огромное количество животных. Были разрушены более двух тысяч построек, выжжены 10 млн га земли - территории, сопоставимые по площади с Южной Кореей или Португалией.

СМИ отмечают, что 2019 год стал самым жарким за все время наблюдений в Австралии. СМИ также упоминали что масштаб стихийных бедствий в Австралии привлек внимание экспертов к проблеме изменения климата на Земле. При этом ученые утверждают, что в результате глобального потепления и удлинения сезона засух пожары в Австралии стали начинаться раньше и приобрели более разрушительный характер.

Британские СМИ накануне сообщали, что биосфере Австралии потребуется 100 лет для восстановления после нынешних бедствий.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ПОЖАРЫ, ДОЖДИ, НАДЕЖДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]