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СНГ 16.01.2020 14:16

Премьер Белоруссии обсудил с послом РФ сотрудничество с учетом смены правительства в России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас обсудил по телефону с послом РФ в Минске Дмитрием Мезенцевым перспективы сотрудничества с учетом отставки правительства России.

"Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества с учетом новых назначений в российском правительстве", - отмечается в сообщении пресс-службы белорусского правительства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]