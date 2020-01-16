Премьер Белоруссии обсудил с послом РФ сотрудничество с учетом смены правительства в России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас обсудил по телефону с послом РФ в Минске Дмитрием Мезенцевым перспективы сотрудничества с учетом отставки правительства России.
"Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества с учетом новых назначений в российском правительстве", - отмечается в сообщении пресс-службы белорусского правительства.
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