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ТЭК 16.01.2020 13:18

В ПО Азнефть назначены 3 новых начальника нефтегазодобывающих управлений

В производственном объединении (ПО) «Азнефть» (структура SOCAR по добыче нефти и газа) произведены новые назначения на должности начальников Нефтегазодобывающих управлений (НГДУ), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ПО.

«Рамин Гулиев назначен начальником НГДУ «Абшероннефть», Фахри Хагвердиев - НГДУ им. А.Амирова, Джаваншир Нуриев - НГДУ им. Г.З.Тагиева», - отметили в ПО.

В декабре 2019 года экс-руководитель НГДУ «Абшероннефть» Шахмар Гусейнов был назначен генеральным директором «Азнефть».

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗНЕФТЬ, НАЗНАЧЕНИЯ, НГДУ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]