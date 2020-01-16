В ПО Азнефть назначены 3 новых начальника нефтегазодобывающих управлений

В производственном объединении (ПО) «Азнефть» (структура SOCAR по добыче нефти и газа) произведены новые назначения на должности начальников Нефтегазодобывающих управлений (НГДУ), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ПО.
«Рамин Гулиев назначен начальником НГДУ «Абшероннефть», Фахри Хагвердиев - НГДУ им. А.Амирова, Джаваншир Нуриев - НГДУ им. Г.З.Тагиева», - отметили в ПО.
В декабре 2019 года экс-руководитель НГДУ «Абшероннефть» Шахмар Гусейнов был назначен генеральным директором «Азнефть».
Б.Рустамбеков
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