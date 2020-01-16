МЭА оставило прогноз роста спроса на нефть в 2020г на уровне 1,2 млн б/с

Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз темпа роста спроса на нефть в 2020 году на уровне 1,2 млн б/с - до 101,5 млн б/с, говорится в отчете агентства.
МЭА отмечает, что мировой спрос на нефть вырос на 955 тыс. б/с в годовом исчислении до 101,1 млн б/с в октябре, последнем месяце, по которому имеются полные данные. "Это был самый быстрый годовой темп роста с апреля и подтверждает ускорение, наблюдаемое с июля", - отмечает агентство.
Как и в предыдущие месяцы, основная часть роста спроса пришлась на Китай (+720 тыс. б/с), Саудовскую Аравию (+290 тыс. б/с) и Бразилию (+125 тыс. б/с), тогда как в странах ОЭСР спрос упал на 425 тыс. б/с, а в Индии был стабилен.
Последние данные за ноябрь 2019 года показали снижение на 2,9 млн баррелей по сравнению с предыдущим месяцем - до 2,912 млрд баррелей, что практически соответствовало среднему пятилетнему значению запасов с разницей всего в 4,3 млн баррелей. В конце ноября общий объем запасов превышал средний пятилетний уровень на 8,9 млн баррелей.
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