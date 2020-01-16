Внутреннее потребление природного газа в Азербайджане в 2019г увеличилось на 8,7% - SOCAR

Внутреннее потребление природного газа в Азербайджане в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось на 8,7%, до 11 млрд 531,59 млн кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

«Объем внутреннего потребления газа в Азербайджане (за вычетом технических расходов и потерь) составил 11 млрд 531,59 млн кубометров против показателя 2018 года на уровне 10 млрд 613,246 млн. Таким образом, рост данного показателя в 2019 году составил на 918,344 млн кубометров или на 8,7%», - заявили в компании.

По данным SOCAR, рост в большей степени связан с увеличением объемов производства в газо-нефтехимие, главным образом, за счет деятельности метанольного и карбамидного заводов Госнефтекомпании.

«Кроме того, за счет расширения газовой инфраструктуры уровень потребления природного газа населением Азербайджана в 2019 году увеличилось примерно на 8,5%», - отметили в компании.

Ранее со ссылкой на SOCAR сообщалось, что в 2019 году в Азербайджане было добыто 35 млрд 616 млн 510,185 тыс. кубометров.

Н.Аббасова