Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8958 RUR   0.0277 GBR   2.2182 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.81 -0.42 Brent 64.00 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 16.01.2020 13:33

Внутреннее потребление природного газа в Азербайджане в 2019г увеличилось на 8,7% - SOCAR

Внутреннее потребление природного газа в Азербайджане в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось на 8,7%, до 11 млрд 531,59 млн кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).

«Объем внутреннего потребления газа в Азербайджане (за вычетом технических расходов и потерь) составил 11 млрд 531,59 млн кубометров против показателя 2018 года на уровне 10 млрд 613,246 млн. Таким образом, рост данного показателя в 2019 году составил на 918,344 млн кубометров или на 8,7%», - заявили в компании.

По данным SOCAR, рост в большей степени связан с увеличением объемов производства в газо-нефтехимие, главным образом, за счет деятельности метанольного и карбамидного заводов Госнефтекомпании.

«Кроме того, за счет расширения газовой инфраструктуры уровень потребления природного газа населением Азербайджана в 2019 году увеличилось примерно на 8,5%», - отметили в компании.

Ранее со ссылкой на SOCAR сообщалось, что в 2019 году в Азербайджане было добыто 35 млрд 616 млн 510,185 тыс. кубометров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГАЗ, ПОТРЕБЛЕНИЕ


Похожие новости


Потребление газа в Грузии к 2030г может вырасти на 46%, Азербайджан может остаться основным поставщиком Путин и Меркель обсуждали вопрос об объемах потребления газа в Европе - Песков Потребление природного газа в Азербайджане в I полугодии сократилось на 18% Азеригаз в I полугодии выявил нарушения правил потребления газа на 380,6 тыс. манатов Предприятия в Азербайджане по выработке тепловой и электрической энергии за 9 месяцев увеличили потребление газа на 3% Потребление газа для производства электрической и тепловой энергии в Азербайджане в I полугодии увеличилось на 1%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]