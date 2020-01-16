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ТЭК 16.01.2020 13:37

МЭА сохраняет прогноз роста поставок нефти из не-ОПЕК в 2020г на уровне 2,1 млн б/с

Поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году вырастут на 2,1 млн б/с - до 67 млн б/с, прогнозирует Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете.

Таким образом, МЭА оставило без изменения оценку, сделанную месяц назад.

По итогам 2019 года поставки из не-ОПЕК выросли год к году на 2 млн б/с и составили 64,9 млн б/с.

Агентство отмечает, что в четвертом квартале 2019 года рост поставок из стран не-ОПЕК на 1,5 млн б/с (до 66 млн б/с) оказался выше ожиданий за счет увеличения поставок из США и Бразилии.

Эти два производителя, наряду с Норвегией, будут и дальше поддерживать увеличение поставок не-ОПЕК, отмечает МЭА. Дальнейшее увеличение поставок ожидается также из Гайаны, которая начала добычу в декабре, и Австралии.

"Исходя из того, что урегулирование рынка со стороны ОПЕК+ будет продолжаться до конца года, ожидается, что поставки нефти из России сократятся на 60 тыс. б/с в 2020 году", - пишет МЭА в отчете.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]