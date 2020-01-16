Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8958 RUR   0.0277 GBR   2.2182 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.81 -0.42 Brent 64.00 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 16.01.2020 13:43

АИКГФ в 2019г увеличил в 3 раза объем гарантий по кредитам для МСП

Объем гарантий Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) по кредитам для малого и среднего предпринимательства (МСП) на начало 2020 года оценивается на сумму 69,724 млн манатов.

Согласно данным фонда, в 2019 году объем предоставленных гарантий по кредитам составил 52,195 млн манатов против 17,529 млн манатов в 2018 году. Таким образом, в 2019 году объем предоставленных гарантий увеличился в 3 раза.

К предоставлению гарантий по кредитам АИКГФ приступил в июне 2018 года.

По условиям, фонд может выдавать гарантии на кредиты на сумму от 30 тыс. до 3 млн манатов. При этом срок кредита не должен превышать 7 лет, льготный период по кредиту не должен быть более 2 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АИКГФ, КРЕДИТЫ, ГАРАНТИИ


Похожие новости


АИКГФ за 11 месяцев предоставил гарантии по кредитам для МСП на 35 млн манатов Объем гарантий АИКГФ по кредитам для МСП оценивается почти в 42 млн манатов Банки-агенты АИКГФ в 2006-2019гг выдали ипотечных кредитов на сумму свыше 1,33 млн манатов Объем гарантий АИКГФ по кредитам для МСП оценивается в 26,4 млн манатов Банки-агенты АИКГФ в 2006-2019гг выдали 26,3 тыс. ипотечных кредитов Объем гарантий АИКГФ по кредитам для МСП оценивается в 26,2 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]