АИКГФ в 2019г увеличил в 3 раза объем гарантий по кредитам для МСП

Объем гарантий Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) по кредитам для малого и среднего предпринимательства (МСП) на начало 2020 года оценивается на сумму 69,724 млн манатов.

Согласно данным фонда, в 2019 году объем предоставленных гарантий по кредитам составил 52,195 млн манатов против 17,529 млн манатов в 2018 году. Таким образом, в 2019 году объем предоставленных гарантий увеличился в 3 раза.

К предоставлению гарантий по кредитам АИКГФ приступил в июне 2018 года.

По условиям, фонд может выдавать гарантии на кредиты на сумму от 30 тыс. до 3 млн манатов. При этом срок кредита не должен превышать 7 лет, льготный период по кредиту не должен быть более 2 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

А.Азизов