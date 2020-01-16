Сделка ОПЕК+ в декабре исполнялась на 142%: странами ОПЕК на 181%, не-ОПЕК - на 59% - МЭА

Страны ОПЕК в декабре добыли 29,44 млн баррелей в сутки по сравнению с 29,62 млн б/с месяцем ранее, исполнив сделку ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи на 181%, подсчитало Международное энергетическое агентство (МЭА).

Страны, не входящие в картель, выполнили соглашение только на 59%.

В целом, сделка ОПЕК+, предполагающая снижение нефтедобычи на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года, в декабре прошлого года была исполнена на 142%. Среднее исполнение договоренностей ОПЕК+ с начала года составило 139%.