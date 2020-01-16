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ТЭК 16.01.2020 13:43

Сделка ОПЕК+ в декабре исполнялась на 142%: странами ОПЕК на 181%, не-ОПЕК - на 59% - МЭА

Страны ОПЕК в декабре добыли 29,44 млн баррелей в сутки по сравнению с 29,62 млн б/с месяцем ранее, исполнив сделку ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи на 181%, подсчитало Международное энергетическое агентство (МЭА).

Страны, не входящие в картель, выполнили соглашение только на 59%.

В целом, сделка ОПЕК+, предполагающая снижение нефтедобычи на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года, в декабре прошлого года была исполнена на 142%. Среднее исполнение договоренностей ОПЕК+ с начала года составило 139%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК+, СДЕЛКА, ИСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]